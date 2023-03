86 Millionen Euro für Energie-Härtefallhilfen

Mainz (dpa/lrs) - . Nach der Einigung zwischen Bund und Ländern über Härtefallhilfen für private Haushalte, die mit Heizöl oder Holzpellets heizen, stehen in Rheinland-Pfalz Mittel in Höhe von rund 86 Millionen Euro bereit. Das teilte des Sozialministerium am Donnerstag mit. Der Bund stelle für die Härtefallregelung bis zu 1,8 Milliarden Euro bereit. Zur Umsetzung eines digitalen Antragsverfahrens habe sich Rheinland-Pfalz einem Verbund aus 13 Ländern angeschlossen, berichtete Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD). Die Antragsplattform soll voraussichtlich Anfang Mai zur Verfügung stehen.