89-Jähriger tot aufgefunden: Ermittlungen gegen Ehefrau

Frankenthal (dpa/lrs) - . Nach dem Tod eines 89-jährigen Mannes in Frankenthal wird gegen seine Ehefrau wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Der Mann sei am Montagmittag in seiner Wohnung gefunden worden, in der er gemeinsam mit seiner Frau gelebt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. An dem Leichnam wurden Verletzungen festgestellt, er soll am Mittwoch obduziert werden. Weitere Informationen teilten die Behörden zunächst nicht mit.