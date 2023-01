91-Jähriger in Worms von Auto angefahren und schwer verletzt

Worms (dpa/lrs) - . Ein Senior ist in Worms von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Zuvor hatte der 91-Jährige eine Straße überqueren wollen. Dabei sei er von dem Wagen eines 53-Jährigen erfasst worden, teilte Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Rettungskräfte brachten den Fußgänger in eine Klinik. Der Autofahrer blieb einem Polizeisprecher zufolge unverletzt. Wie es zu dem Unfall am Donnerstagabend kommen konnte, war zunächst unklar.