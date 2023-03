A48-Vollsperrung bei Kaifenheim nach Unfall

Kaifenheim (dpa/lrs) - . Auf der Autobahn 48 in Höhe der Anschlussstelle Kaifenheim (Landkreis Cochem-Zell) hat es am Samstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Es seien mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Koblenz beteiligt, teilte die Verkehrsdirektion Koblenz mit. Die Autobahn sei dort voll gesperrt worden. Der Verkehr werde umgeleitet. Weitere Informationen gab es zunächst noch nicht.