Absage von Fastnachtsumzügen im Landtag

Mainz (dpa/lrs) - . Nach der Absage von Fastnachtsumzügen an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz hat die CDU der Landesregierung vorgeworfen, die Vereine im Stich zu lassen. In einer Aktuellen Debatte im Landtag forderte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag einen Hilfsfonds, der Fastnachtsvereinen und Kommunen die Finanzierung von erhöhten Sicherheitsauflagen ermöglicht.