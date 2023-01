Abschiebestopp von Iranern

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz lebende Menschen aus dem Iran dürfen bis auf weiteres nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. Der seit Oktober bestehende Abschiebestopp sei im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium bis 30. Juni verlängert worden, teilte das Integrationsministerium am Dienstag in Mainz mit. „Die Menschenrechtssituation im Iran ist katastrophal“, sagte Ministerin Katharina Binz (Grüne).