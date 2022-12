„Abschwimmen“ der Feuerwehr an Silvester im Rhein

Mainz (dpa/lrs) - . Mehr als 200 Unerschrockene sind an Silvester in Mainz in den Rhein gesprungen. Das traditionelle „Abschwimmen“ der Feuerwehr fand nach zwei Jahren Corona-Pause zum 50. Mal statt. „Während die vielen Zaungäste das Spektakel bei milden 14 Grad vom Rheinufer aus genießen konnten, ließen es sich 220 Schwimmer:innen nicht nehmen, in den 8 Grad kalten Rhein zu springen. So viele wie noch nie“, berichtete die Stadtverwaltung.