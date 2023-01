ADD: Stab funktionierte auch im Urlaub der Vizepräsidentin

Der Urlaub sei bereits vor Beginn des Einsatzes im Ahrtal genehmigt worden, erklärte die Behörde. ADD-Präsident Thomas Linnertz habe ihn „unter Abwägung der Situation aufrechterhalten“. Die Einsatzleitung habe „grundsätzlich dauerhaft“ bei Linnertz gelegen. „Entsprechend waren sowohl die kurzfristige Erreichbarkeit, notwendige Beratungen sowie unmittelbare Entscheidungsfindungen zu jedem Zeitpunkt sichergestellt“, erklärte die Behörde. Auch an den wenigen Tagen, an denen Linnertz nicht selbst im Ahrtal gewesen sei, habe er in ständigem Kontakt mit den Stäben im Ahrtal sowie den politisch Verantwortlichen auf Landesebene gestanden. Bei Bedarf hätte er auch an diesen Tagen jederzeit kurzfristig vor Ort sein können.