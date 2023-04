ADFC stellt Ergebnisse des Fahrradklimatests vor

Stadecken-Elsheim (dpa/lrs) - . Beim sogenannten Fahrradklima-Test fragt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Radfahrer regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit. Wie bewerten sie die Radwege in ihren jeweiligen Städten, wie sicher fühlen sie sich, für wie fahrradfreundlich halten sie ihre Heimat? Am Montag (13.30 Uhr) stellt der ADFC in Rheinland-Pfalz die Ergebnisse der aktuellen Befragung im rheinhessischen Stadecken-Elsheim vor. Durchgeführt wird der Test alle zwei Jahre vom ADFC in Kooperation mit dem Bundesverkehrsministerium.