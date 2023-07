Adoptiveltern erpresst: Dreieinhalb Jahre Gefängnis

Frankenthal (dpa/lrs) - . Er soll seine Adoptiveltern in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) erpresst und seine Adoptivmutter misshandelt haben - dafür soll ein Mann nun für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Frankenthal habe den Angeklagten unter anderem der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tatmehrheit mit vorsätzlicher Körperverletzung für schuldig befunden, teilte eine Justizsprecherin am Dienstag in der pfälzischen Stadt mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.