Änderung von Landesaufnahmegesetz beschlossen

Nach den Plänen der Ampelfraktionen werden die zugesagten Bundesmittel für die Flüchtlingsversorgung in Höhe von 121,6 Millionen Euro nun nach zwei Verteilerschlüsseln an die Kommunen fließen: Auf Basis der Bevölkerungszahlen in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie aufgrund des Anteils der geflüchteten Menschen, die in den jeweiligen Kommunen mit Aufenthaltserlaubnis registriert sind. Neben dem Ausgleich der Kosten für Aufnahme und Unterbringung sieht das Landesaufnahmegesetz auch Mittel für Integration und Digitalisierung vor.