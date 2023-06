„Air Defender“: Hochbetrieb auf US-Flugplatz Spangdahlem

Spangdahlem (dpa/lrs) - . Auf der Air Base Spangdahlem hebt ein US-Kampfjet nach dem anderen ab. Sekundenschnell sind die F-16 in der Luft und ziehen scheinbar senkrecht nach oben. Kurz darauf gehen hochmoderne F-35-Tarnkappenjets an den Start, die derzeit in der Eifel zu Gast sind. Grund ist die große internationale Luftwaffenübung „Air Defender 2023“, in die der Stützpunkt Spangdahlem seit Montag eingebunden ist.