Akademie der Wissenschaften eröffnet neuen Kammermusiksaal

Mainz (dpa/lrs) - . Ein neuer Kammermusiksaal wird am Samstag in der kommenden Woche (2. September) in Mainz eröffnet. Der in Holzbauweise errichtete 1,7 Millionen Euro teure Saal der Akademie der Wissenschaften und Literatur ist bei freiem Eintritt allgemein zugänglich, wie die Akademie am Freitag in Mainz mitteilte. In den Saal passen rund 80 Zuhörer, geplant sind in regelmäßigen Abständen Kammermusik- und Gesprächskonzerte sowie Lesungen.