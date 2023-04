Aktion gegen Raser: Polizei plant vielerorts Kontrollen

Mainz (dpa/lrs) - . Beim europaweiten Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“ wird die rheinland-pfälzische Polizei an diesem Freitag vermehrt die Geschwindigkeit von Autos messen. „Es sind verstärkte Kontrollen in Rheinland-Pfalz geplant“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz am Mittwoch. Federführend für die jeweiligen Aktionen sind den Angaben zufolge die einzelnen Polizeipräsidien.