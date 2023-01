Aktivisten der Letzten Generation blockieren Berufsverkehr

Bereits am 9. Dezember hatten Aktivisten der Letzten Generation die Straße am Hauptbahnhof in Mainz blockiert. „Wir sind in einem Klimanotstand und es wird nichts gemacht“, sagte damals die 39-jährige Lena. „Jeden Tag sterben 150 Arten und irgendwann werden wir eine davon sein.“ Sie habe Verständnis, wenn Autofahrer von der Aktion genervt seien. Aber sie sehe keine andere Möglichkeit, als die Gesellschaft in ihren Abläufen zu stören.