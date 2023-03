Ampel-Fraktionen wollen Solarausbau vorantreiben

Mainz (dpa/lrs) - . Mit mehr Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen sowie schnelleren Genehmigungsverfahren soll der Ausbau der Solarenergie in Rheinland-Pfalz nach dem Willen der Ampel-Fraktionen vorangetrieben werden. Gelingen soll das mit einer Änderung der PV-Freiflächenverordnung, einem neuen Solargesetz und einer Bündelung der Genehmigungsverfahren für neue Anlagen bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD), wie die Fraktionsvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler von der SPD, Pia Schellhammer von den Grünen und Philipp Fernis von der FDP am Dienstag in Mainz erklärten.