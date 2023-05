Ampel-Fraktionen ziehen positive Zwischenbilanz

Mainz (dpa/lrs) - . Die Ampel-Fraktionen haben nach zwei Jahren ihrer Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz eine positive Zwischenbilanz ihrer Regierungsarbeit gezogen. Das Dreier-Bündnis agiere kraftvoll, harmonisch und vertrauensvoll, erklärten die Fraktionsvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Pia Schellhammer (Grüne) und Philipp Fernis (FDP) am Mittwoch in Mainz.