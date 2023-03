Ampel will mit Solarpaket „Tempo bei Energiewende“ machen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Ampel-Fraktionen wollen mit einem Solarpaket die Bemühungen zu mehr Klimaschutz in Rheinland-Pfalz beschleunigen. „Wir machen Tempo bei der Energiewende, und die kommt vor Ort an“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Pia Schellhammer am Mittwoch im Mainzer Landtag bei der Vorstellung eines gemeinsamen Antrags von SPD, Grünen und FDP für „mehr Klimaschutz und eine schnellere Energiewende“. Die oppositionelle CDU warf der Ampel dagegen Mut- und Tatenlosigkeit vor. Wegen interner Streitigkeiten sei die Koalition in dieser Frage seit Monaten im „Bummelstreik“, sagte der Unionsabgeordnete Markus Wolf.