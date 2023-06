Angeklagter im Terrorprozess verteidigt Umsturzpläne

„Zu dem Zeitpunkt, wo ich über diese Pläne nachgedacht habe, waren meine Nachteile im beruflichen Sektor schon sehr, sehr weit fortgeschritten.“ Laut einer an einem früheren Verhandlungstag von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung war vor allem die Corona-Politik in Deutschland ausschlaggebend für sein Handeln. Durch seine Festnahme wisse er nun allerdings, „dass es keinen Sinn macht und dann würde ich das nicht mehr in Erwägung ziehen“.