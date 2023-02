Angriff auf Polizisten: Ermittler werten weiter Videos aus

Trier (dpa/lrs) - . Um weitere mutmaßliche Täter des Angriffs auf Polizisten in Trier zu finden, werten Ermittler derzeit zahlreiche Videos aus. Es gehe bei der Sichtung des Materials darum, „Tatbeiträge herauszukristallisieren, Tatverdächtige sichtbar zu machen und sie zu identifizieren“, sagte der Sprecher der Polizei am Montag. Eine Gruppe von laut Polizei bis zu 40 Angreifern war in der Nacht zum Freitag vor einer Trierer Diskothek mit Glasflaschen, Holzstöcken und Schaufeln auf Beamten losgegangen. Fünf Polizisten - eine Frau und vier Männer - wurden verletzt.