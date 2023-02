Anhänger rollen gegen Autos: Über 70.000 Euro Schaden

Pirmasens (dpa/lrs) - . Zwei Anhänger haben sich in Pirmasens von einer Zugmaschine gelöst und einen Schaden von über 70.000 Euro verursacht. Die Landmaschine mit den zwei beladenen Anhängern war am Dienstagabend in der Stadt unterwegs, als die Sicherungsstifte nachgaben und beide Hänger bergab rollten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Anhänger rammten dabei zwei geparkte Autos und streiften ein weiteres.