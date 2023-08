Arbeitssuchenden fehle oft richtige Qualifikation

Es könne zudem sein, dass Berufswünsche nicht zu den offenen Stellen passten. So waren im Juli in Rheinland-Pfalz etwa 2500 Stellen für Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe gemeldet. Aber es wurden nur 1400 Suchende für diese Berufe gezählt. Ähnlich war es an der Saar.