Auf Gewitter mit möglichem Starkregen folgt heiterer Sonntag

In der Nacht auf Sonntag dürften die Schauer und Gewitter dann Richtung Osten abziehen, so dass der Wochenausklang heiter wird. Die Temperaturen steigen demnach am Sonntag auf bis zu 26 Grad, am Rhein auf maximal 27 Grad. Auch der Montag bleibe niederschlagsfrei bei Höchstwerten von 29 Grad, in höheren Lagen sind den Meteorologen zufolge maximal 23 Grad drin. Ähnlich wird das Wetter am Dienstag erwartet, dann bei höchstens 30 Grad.