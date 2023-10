Aufbau des Sirenennetzes läuft - Lieferengpässe bremsen aus

Auch die Stadt Trier bestätigt, dass es zum Teil schwierig ist, Komponenten für Sirenen zu beschaffen. „Denn überall in Deutschland sind Sirenen plötzlich wieder gefragt“, teilte ein Stadtsprecher mit. Geplant sind in Trier 55 Standorte, die bis Ende 2024 mit Sirenen ausgerüstet sein sollen. Die ersten drei Sirenen wurden im November 2022 in Ehrang errichtet, dem Stadtteil, in dem Mitte Juli 2021 hunderte Häuser unter Wasser standen. Weitere sechs Sirenen seien in der vergangenen Woche in Trier-Nord aufgebaut worden.