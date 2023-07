Aufnahme von schweren Verkehrsunfällen mit Drohnen

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Polizei testet für die Aufnahme von schweren Verkehrsunfällen in einem Pilotprojekt den Einsatz von spezieller digitaler Technik. Gerade bei Verkehrsunfällen ohne klassische Spurenlage könnten die im Auto gespeicherten, digitalen Daten eine Menge an Informationen zum Unfallhergang liefern, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Vorhabens in Mainz.