Aufräumarbeiten nach Unwettern laufen in Rheinland-Pfalz

Trier/Mainz/Koblenz (dpa/lrs) - . Nach den Unwettern in Rheinland-Pfalz laufen in einigen Regionen des Landes am Freitag die Aufräumarbeiten. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr richteten die kräftigen Niederschläge mit starkem Wind am Vortag aber keine größeren Schäden an.