Augsburg jubelt nach „absoluten Willenstoren“

Das grobe Foulspiel von Engels an Aymen Barkok, das Schiedsrichter Marco Fritz erst mit Gelb, aber nach Ansicht der Video-Bilder dann doch mit Rot ahndete, veränderte noch einmal die Statik des Spiels. In Unterzahl bewiesen die Augsburger nun die Abwehrstärke, die ihnen in dieser Saison noch nicht gelungen war. Dabei stand der ehemalige Kapitän Gouweleeuw im Brennpunkt. „Chapeau“, sagt Maaßen zur Leistung von Gouweleeuw. Der Niederländer benannte den Schlüssel für den ersten Saisonsieg: „Die Einstellung!“