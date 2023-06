Ausbildungsplätze für Grundschullehramt am stärksten besetzt

Mainz (dpa/lrs) - . Für den Vorbereitungsdienst zum Lehramt in Rheinland-Pfalz gibt es für die unterschiedlichen Schulformen noch freie Plätze. Zum Stichtag im Mai waren an Grundschulen 699, bei den Realschulen plus 186, für Gymnasien 565, den berufsbildenden Schulen 149 und für Förderschulen 187 Ausbildungsplätze in den Studienseminaren besetzt, wie Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mitteilte.