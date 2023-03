Ausfall von Telefon und Internet: Westen Triers und Umgebung

Trier (dpa/lrs) - . Im Westen Triers und in mehreren Ortschaften im Kreis Trier-Saarburg sind am Mittwoch großflächig Festnetz-Telefonanschlüsse ausgefallen. Betroffen seien auch Internetanschlüsse, teilte die Integrierte Leitstelle Trier über Warn-Apps und das Warnsystem Cell Broadcast über Mobilfunk mit. Grund sei eine Glasfaserleitung in Trier-Nord, die bei Arbeiten beschädigt wurde. An der Behebung der Störung werde gearbeitet, sie werde voraussichtlich noch bis mindestens zum Abend andauern.