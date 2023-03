Ausstellung nimmt 60 Jahre Mainzelmännchen in den Blick

Mainz (dpa) - . Zum 60. Geburtstag der Mainzelmännchen gibt eine Ausstellung in Mainz Einblicke in die Welt der TV-Wichtel. Die Jubiläumsausstellung zeigt bis zum 9. Juni Hunderte Exponate aus der Karriere der sechs kleinen Zipfelmützenträger. So zeigt die Schau in der Mainzer Wissenschaftlichen Stadtbibliothek neben den vielen kleinen Figuren auch originale Handzeichnungen der frühen Animationen, Zeitungsausschnitte, Videoclips oder Merchandise-Artikel.