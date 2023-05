Ausweichmedikament: Ärztekammer für weniger Rückfragepflicht

Mainz (dpa/lrs) - . Die Landesärztekammer fordert nach der Genehmigung für die Einfuhr von nicht zugelassenen Antibiotika-Säften aus dem Ausland weitere Schritte für eine bessere Medikamentenversorgung von Kindern in Rheinland-Pfalz. Die Maßnahme sei zwar eine Notlösung, könne aber helfen, den aktuellen Versorgungsengpass etwas abzufedern, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Landesärztekammer habe aber wegen des Mangels an fieber- und schmerzsenkenden Medikamenten und Antibiotika für Kinder mit Blick auf den kommenden Winter weiter Sorge.