Auto eines 83-Jährigen steckt im Sandkasten fest

Limburgerhof (dpa/lrs) - . Ein 83-Jähriger hat sein Auto im Sand eines Spielplatzes in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis festgefahren. Der Mann habe angegeben, sich zuvor verfahren zu haben, teilte die Polizei in Schifferstadt am Freitag mit. Sein verschlossenes Auto war am Donnerstagabend auf dem Spielplatz entdeckt worden. Er habe von zu Hause aus einen Abschleppdienst verständigen wollen, beschrieb die Polizei sein Vorgehen. Beschädigt wurde nichts. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.