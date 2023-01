Auto erfasst 84-Jährigen in Idar-Oberstein: Schwer verletzt

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - . Ein Auto hat in Idar-Oberstein einen 84 Jahre alter Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Zuvor hatte der Senior eine Straße im Ortsteil Weierbach überqueren wollen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der 30-jährige Autofahrer habe ihn wegen der Dunkelheit zu spät erkannt. Der Fußgänger sei zu Boden geschleudert und am Kopf verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.