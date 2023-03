Auto fährt auf Rad auf: 83-jährige Radfahrerin stirbt

Rödersheim-Gronau/Meckenheim (dpa/lrs) - . Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) ist eine 83-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr bisherigen Ermittlungen zufolge am Freitagmorgen nach einer langgezogenen Linkskurve auf die Radfahrerin auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend gemeinsam mitteilten. Die Frau sei durch den Aufprall gestürzt und habe sich tödlich verletzt. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.