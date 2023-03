Auto fährt gegen Schulbus: Kinder mit leichten Schmerzen

Hachenburg (dpa/lrs) - . An einer Bushaltestelle in Hachenburg (Westerwaldkreis) ist eine Autofahrerin beim Rückwärtsausparken gegen einen Schulbus geprallt. Das Heck des Wagens und die Front des Busses seien dabei am Dienstagnachmittag zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Drei der 17 Schulkinder im Bus hätten danach über leichte Kopf- oder Bauchschmerzen geklagt. Eine direkte ärztliche Versorgung sei aber nicht nötig gewesen. Die vier Kinder im Wagen der Frau und diese selbst wurden nicht verletzt. Der Unfall passierte vor einer Realschule.