Auto in Brand gesteckt: Tatverdächtiger festgenommen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Nach dem Brand eines Autos in Ludwigshafen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, am Samstagmorgen ein geparktes Auto in Brand gesteckt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Ersten Ermittlungen zufolge sollen Familienstreitigkeiten das Motiv gewesen sein. Der 44-Jährige, der sich laut Polizei im „psychischen Ausnahmezustand“ befand, wurde in eine Fachklinik gebracht. Ob der Mann für weitere Brände in der Vergangenheit verantwortlich gewesen sei, werde derzeit überprüft. Durch das Feuer sei ein weiteres geparktes Auto beschädigt worden. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 14 000 Euro.