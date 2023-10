Auto-Insassen flüchten vor Kontrolle: Hubschrauber-Einsatz

Prüm (dpa/lrs) - . Zwei Insassen eines Autos sind auf der A60 bei Prüm in der Westeifel vor einer Polizeikontrolle geflüchtet - bei der Suche nach ihnen ist am Mittwoch auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Der Wagen habe eine belgische Zulassung, teilte die Polizei mit. Zunächst seien die beiden Männer mit dem Auto geflohen, danach laut einem Zeugen zu Fuß. Der verlassene Wagen sei auf einem Parkplatz gefunden worden. Neben dem Hubschrauber waren mehrere Streifenwagen an der Suche beteiligt. Die Polizei bat um Hinweise.