Auto nimmt Motorrad die Vorfahrt: Biker schwer verletzt

Kirn (dpa/lrs) - . Ein Motorradfahrer ist in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 50-jährige Fahrerin des Wagens hatte dem 36-Jährigen am Freitagabend beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer wurde infolge des Zusammenpralls zu Boden geschleudert und zog sich gravierende, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Autofahrerin verletzte sich leicht an den Händen.