Autobahn 6 nach Unfall mit Lkw gesperrt

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - . Nach einem Unfall mit einem Autotransporter am Donnerstagnachmittag ist die Autobahn 6 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim weiterhin gesperrt. Der Fahrer des mit sieben Autos beladenen Lkw soll eine Baustellenabsicherung in Fahrtrichtung Mannheim übersehen haben und war in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gefahren. Verletzt wurde nach Polizeiangaben von Freitag niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der Fahrer noch, nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Dabei riss der Tank des Autotransporters auf.