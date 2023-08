Autobahn 6 nach Unfall mit Lkw teilweise gesperrt

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - . Nach einem Unfall mit einem Autotransporter am Donnerstagnachmittag ist die Autobahn 6 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim weiterhin teilweise gesperrt. Am Freitagnachmittag wurde die Vollsperrung in Richtung Mannheim aufgehoben, allerdings ist nach Polizeiangaben bis auf Weiteres nur der linke Fahrstreifen befahrbar.