Autofahrer fährt in den Gegenverkehr: Mehrere Verletzte

Niederwörresbach (dpa/lrs) - . Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Birkenfeld in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 42 Jahre alten Fahrers kollidiert. Dabei wurden sowohl der 30-Jährige und sein Beifahrer als auch der 42-jährige, seine Beifahrerin und zwei Kinder leicht verletzt, wie die Polizei Idar-Oberstein am Freitagabend mitteilte. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.