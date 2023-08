Autofahrer fährt Mann absichtlich an und verletzt ihn schwer

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Ein Autofahrer in Kaiserslautern soll einen Mann in der Nacht zu Sonntag absichtlich angefahren haben. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am Sonntag mitteilte. Der 23 Jahre alte mutmaßliche Fahrer fuhr zunächst davon, wurde im Laufe der Nacht aber festgenommen. Dem vermuteten Angriff sei nach bisherigen Ermittlungen wahrscheinlich ein Streit vorausgegangen. Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht gegen den 23-Jährigen.