Autofahrer fährt nach Streit Fußgänger an

Rülzheim (dpa/lrs) - . Nach einem Streit auf einer Straße in Rülzheim (Kreis Germersheim) hat ein Autofahrer einen Fußgänger angefahren und diesen leicht verletzt. Am Dienstagabend sei der 25-jährige Autofahrer dem Fußgänger zu schnell entgegengekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mit einem Handzeichen habe der 42-jährige Fußgänger auf die Fahrweise des Fahrers aufmerksam gemacht. Dieser habe angefangen, den Fußgänger zu beleidigen. Anschließend fuhr er mit seinem Auto los und erfasste den 42-Jährigen mit der Front des Wagens. Der Mann erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.