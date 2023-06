Autofahrer mit knapp fünf Promille unterwegs

Bitburg (dpa/lrs) - . Mit knapp fünf Promille Alkohol im Blut hat die Polizei einen 30 Jahre alten Mann in der Eifel im Auto erwischt. Die Beamten waren am Sonntag von einer Zeugin angerufen worden, die den Betrunkenen in seinem Wagen an einer Tankstelle in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) beobachtet hatte. Dort traf die Polizei den Mann zwar nicht mehr an, aber später dann an seiner Wohnanschrift. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,92 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, außerdem ist er seinen Führerschein erstmal los.