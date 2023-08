Autofahrer muss niesen und verursacht Verkehrsunfall

St. Katharinen (dpa/lrs) - . Wohl ein kleiner Nieser hat für einen Autofahrer in St. Katharinen (Landkreis Neuwied) am Samstag eine teure Wirkung gehabt: Der Mann musste Polizeiangaben zufolge hinter dem Steuer niesen und verriss dabei sein Lenkrad, sodass er mit seinem Auto gegen einen am Straßenrand parkenden Pkw fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schätzten den Schaden auf eine Summe im mindestens vierstelligen Bereich. Der Autofahrer sei bei dem Unfall nicht verletzt worden.