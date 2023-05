Autofahrer nach Auffahrunfall auch für Drogenbesitz belangt

Vallendar (dpa/lrs) - . Ein Autofahrer in Vallendar (Landkreis Mayen-Koblenz) hat einen Unfall verursacht und ist im Anschluss für weitere Straftaten - darunter Drogenbesitz - belangt worden. Der 35-Jährige habe am Montagnachmittag in der Rheinstraße einen Auffahrunfall verursacht, wie die Polizei in er Nacht zum Dienstag mitteilte. Demnach fuhr der Mann auf das vor ihm fahrende Auto auf, in dem eine 61-Jährige saß. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau auf den Wagen vor ihr geschoben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.