Autofahrer umfahren illegal Stau - Verwarngeld

Edesheim (dpa/lrs) - . Zu früh gefreut: Die Polizei hat Autofahrer, die in der Südpfalz einen Baustellenstau auf der Autobahn 65 über eine parallele Raststätte umfahren haben, gestoppt und verwarnt. Dies sei ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, der mit einem Verwarnungsgeld von zehn Euro geahndet werde, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei der fast eineinhalbstündigen Kontrolle am Freitagabend nahe Edesheim stellten die Beamten 33 dieser Verstöße fest. „Die haben schon verlegen ertappt geschaut“, sagte der Sprecher mit Blick auf diese Autofahrer. In den kommenden Tagen könnten weitere derartige Kontrollen folgen.