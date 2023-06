Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Biker schwer verletzt

Schweich (dpa/lrs) - . Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Schweich (Landkreis Trier-Saaburg) am Sonntag schwer verletzt worden. Schuld an dem Unfall war den Erkenntnissen zufolge eine 37 Jahre alte Autofahrerin, die dem 64-Jährigen an einer Autobahnauffahrt die Vorfahrt nahm, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurde bei dem Crash ein 94 Jahre alte Frau leicht verletzt, die im Wagen der Autofahrerin saß. Die Verletzten kamen in nahe gelegene Krankenhäuser.