Autounfall löst Stromausfall in Mainz aus

Mainz (dpa/lrs) - . Eine Frau ist in Mainz in Folge eines Verkehrsunfalls mit ihrem Wagen über einen Stromkasten gefahren. Daraufhin sei am Dienstagabend der Strom in Teilen einer Straße für mehrere Stunden ausgefallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 41 Jahre alte Mainzerin war zuvor im Bereich einer Einmündung mit einem vor ihr fahrenden Wagen zusammengestoßen, der abbiegen wollte. Den Angaben zufolge war sie davon ausgegangen, der andere Fahrer würde die Straße weiter entlang fahren. Durch den Auffahrunfall erschrak die Frau, verwechselte das Brems- und Gaspedal und überfuhr den Stromkasten am Fahrbahnrand.