Bad Ems richtet Rheinland-Pfalz-Tag im Juni aus

Das Landesfest wird seit 1984 jedes Jahr in einer anderen Stadt oder Gemeinde gefeiert. 2020 und 2021 fiel der Rheinland-Pfalz-Tag wegen der Pandemie aus. Nach den Feierlichkeiten in Bad Ems 2023 wird der Rheinland-Pfalz-Tag fortan in einem zweijährigen Rhythmus ausgetragen. Das nächste Landesfest wird dann 2025 in Landau gefeiert. „Die Anforderungen an die Planung, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen sind in den letzten Jahren enorm gewachsen“, hatte Dreyer im Oktober diese Entscheidung begründet.